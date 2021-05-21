شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يزور رواندا وجنوب إفريقيا الأسبوع المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رواندا، الخميس، والجمعة، المقبلين في خطوة جديدة لتطبيع العلاقات، بعد عقود من التوتر على خلفية الإبادة عام 1994، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وقالت الرئاسة الفرنسية، إن «هذه الزيارة ستمثل فاتحة مرحلة جديدة في التقارب، ولا شك أنها مرحلة أخيرة في تطبيع العلاقات».

وذكر الإليزيه، أن «الزيارة ستركز أساساً على موضوع الذاكرة». وسيتوجه ماكرون إلى نصب جيزوزي التذكاري في كيجالي، حيث سيلقي كلمة قبل الانتقال إلى مقر الرئاسة للقاء بول كاجامي. وأضاف أنه «من المقرر أن نقترح على السلطات تعيين سفير في كيجالي».

وبحسب البيان، سيفتتح ماكرون أيضاً مركزاً ثقافياً فرنسياً يمثل «مرحلة مهمة في تجديد العلاقات الثنائية»، لأن هذه المؤسسة «لن تهدف فقط إلى تعزيز الثقافة الفرنسية؛ بل كل موارد الفرنكوفونية، لا سيما فنانين من المنطقة».

وبعد رواندا، يتوجه ماكرون إلى جنوب إفريقيا يومي الجمعة والسبت في زيارة محورها مكافحة جائحة كوفيد والأزمة الاقتصادية التي تسبب بها ويلتقي خلالها نظيره سيريل رامافوزا.

وشددت الرئاسة الفرنسية على أن «جنوب إفريقيا شريك رئيسي في القارة، وعضو في مجموعة العشرين، وضيف منتظم لمجموعة السبع، وهي مهمة في مقاربة الرئيس المتعددة الأطراف»، مضيفة أنه «سيتم التركيز أيضاً على قضايا المناخ والتنوع البيولوجي».

ومنذ بداية ولايته، بدأ إيمانويل ماكرون العمل من أجل التقارب مع رواندا، لا سيما مع تكليف مؤرخين وضع تقرير عن دور باريس في الإبادة التي طاولت أقلية التوتسي عام 1994. وخلص المؤرخون إلى أن باريس تتحمل «مسؤوليات جسيمة وقاطعة» بسبب سياستها في دعم نظام الهوتو.