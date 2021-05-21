شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يهز تشينغهاي الصينية بقوة 7,3 درجة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - أ ف ب

ضرب زلزال بلغت قوته 7,3 درجة مقاطعة تشينغهاي الصينية في وقت مبكر، السبت، وفق ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، بعدما أسفرت هزّة أخرى في جنوب غربي البلاد عن مقتل شخصين على الأقل.

وأفاد خبراء زلازل أمريكيون أن مركز الزلزال الذي ضرب تشينغهاي حدد على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد نحو 400 كلم جنوب غرب مدينة شينينج.

وفي وقت سابق، ذكر مركز المسح الأمريكي، أن قوة الزلزال بلغت 7,4 درجة، قبل أن يصحح الرقم.

وتمتد المقاطعة ذات الكثافة السكانية المنخفضة على هضبة التيبت.

وأسفر زلزال ضرب تشينغهاي سنة 2010، قوته 6,9 درجة، عن مقتل وفقدان 3000 شخص.