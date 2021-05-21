شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن : لدينا «ضمانات قوية» بالهدنة بين إسرائيل وغزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

أعلن البيت الأبيض، الجمعة إن الولايات المتحدة لديها «ضمانات قوية» من «الأطراف المعنية» بالتزامها بوقف إطلاق النار بعد العنف بين إسرائيل وغزة، مشيراً إلى عدم تسجيل أي خرق للهدنة منذ إعلانها.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان،أن الولايات المتحدة تتحدث مع الجميع في المنطقة للبناء على وقف إطلاق النار في غزة، وأضافت: «نجحنا في إنهاء المعركة في غزة بوقت سريع وبدبلوماسية مكثفة خلال أحد عشر يوماً»، لافتة إلى أن الرئيس جو بايدن وضع هدفاً منذ البداية وهو السعي لوقف التصعيد، وألا يطول كما حدث عام 2014.

ولفت البيان إلى عدم تسجيل أي خرق لإطلاق النار منذ إعلانه بين الطرفين، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستراقب عن كثب مدى الالتزام بوقف إطلاق النار.

وأشار البيت الأبيض إلى أن واشنطن ستمول عملية إعادة إعمار غزة تحت مظلة الأمم المتحدة، موضحاً أن الاتصالات ستتواصل مع مصر وإسرائيل وفلسطين لبحث المرحلة المقبلة.