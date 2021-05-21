شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قائد الجيش النيجيري في تحطم طائرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيجيريا - رويترز

أكدت مصادر عسكرية نيجيرية، الجمعة، مقتل قائد الجيش، الجنرال إبراهيم اتاهير في تحطم طائرة.

وقالت القوات الجوية النيجيرية في بيان، إن طائرة تابعة لها تحطمت قرب مطار كادونا، الجمعة، وإنها تحقق في سبب الواقعة.

وكان الرئيس محمد بخاري عيّن أتاهيرو رئيساً لأركان الجيش في يناير/ كانون الثاني الماضي في تغيير للقيادة العسكرية العليا لتعزيز مكافحة تصاعد العنف والتمرد المسلح المستمر منذ أكثر من عقد في البلاد.