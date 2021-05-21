شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يؤكد موقف السعودية الداعم للقضية الفلسطينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، أن السعودية ستواصل موقفها الداعم للقضية الفلسطينية ولشعبها، وذلك خلال اتصال هاتفي، بالرئيس محمود عباس.

وشدد الملك سلمان على إدانة المملكة وشجبها للاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والعدوان على قطاع غزة، وما أسفر عنه من سقوط للضحايا الأبرياء والجرحى، داعياً الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

من جهته، أعرب الرئيس الفلسطيني، عن تقديره البالغ لمواقف السعودية، مقدماً الشكر لخادم الحرمين الشريفين، ولحكومة المملكة على جهودها المبذولة في المنظمات الدولية والإسلامية والعربية لنصرة الشعب الفلسطيني.

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أعلنت الجمعة، عن ترحيب المملكة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وثمنت الجهود التي بذلتها مصر والأطراف الدولية الأخرى في هذا الشأن.

كما أعربت عن تطلعها إلى تضافر الجهود لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.وجددت المملكة تأكيدها مواصلة مساعيها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للوصول إلى تحقيق تلك التسوية.