شكرا لقرائتكم خبر عن حبس وإبعاد وتغريم ثلاث متسولات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أصدرت الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات في دبي، حكماً بحبس 3 نساء من جنسية عربية 6 أشهر، وتغريمهن 5 آلاف درهم، وإبعادهن عن الدولة، ومصادرة ما لديهن من أموال.

وقعت عملية الضبط، قرب أحد مراكز التسوق بمنطقة نايف في دبي، حين تقدم موظف عربي ببلاغ للشرطة، يفيد بوجود طفل من جنسية عربية يتسوّل من المارة، وحسب إفادة المُبَلِّغ في التحقيقات، أنه شاهد طفلاً لم يتجاوز عمره 8 سنوات، يتسوَّل من المارة، حيث شاهده أكثر من مرة أثناء ترجله إلى مقر عمله، فتقدم ببلاغ لدى الشرطة.

وحسب التحقيقات، تمكنت الشرطة من تتبع الطفل، والقبض على سيدة عربية، تبين أنها والدته، وصلت إلى الدولة بصحبة سيدتين مع أبنائهن، بغرض استغلال أطفالهن في استعطاف المارة والتربح من جريمتهن.

وأرشدت المدانة الأولى في القضية إلى المدانتين، وتم إلقاء القبض عليهما في مطار دبي أثناء محاولتهما مغادرة الدولة، وأقرتا بجريمتهما، واستغلال أطفالهما في التسول قبل تسفريهم إلى وطنهم في وقت سابق.