شكرا لقرائتكم خبر عن «السلامة الغذائية» تغلق مطعماً في المصفح بأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

قررت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إغلاق منشأة مطعم «مكالو» في منطقة المصفح بأبوظبي، إدارياً؛ لعدم التزامها بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية، ووجود مخالفات عالية الخطورة، منها حفظ الأغذية المطبوخة في درجة حرارة الغرفة، وتحضير الأغذية غير الحلال من دون الحصول على تصريح، وعدم فصل مناطق التحضير الخاصة بالأغذية الحلال عن مناطق تحضير الأغذية غير الحلال، وعدم تغطية الأغذية الجاهزة للتقديم، مما يعرضها للملوثات والتلف، إضافة إلى عدم الاهتمام بالنظافة العامة للأرضيات وأسطح التحضير وأحواض الغسيل والثلاجات.

وذكرت الهيئة أنه على الرغم من تعاقب التفتيش على المنشأة، وتحرير مخالفتين، وإنذار أول بحقها، فإنه لم يتم الالتزام بتصويب تلك المخالفات مما يؤثر في سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه؛ حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفات.

وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية إلى تعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي؛ لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة؛ للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.