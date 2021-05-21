التنقل في الإمارات..«تاكسي طائر» ومركبات ذاتية القيادة

تحقيق: محمد ياسين

شهدت دولة الإمارات تطوراً كبيراً خلال الخمسين عاماً الماضية في شتى المجالات، ومن بين تلك التطورات.. وسائل النقل وشبكة الطرق والمواصلات، حيث حققت الدولة قفزة هائلة انتقلت بها من السير على الأرض بالسيارات إلى استخدام القطارات، وصولاً إلى التاكسي الطائر وال«هيبرلوب» وإنترنت الأشياء، والمركبات ذاتية القيادة للتنقل بين المدن، لتؤكد الإمارات مجدداً أنها «دولة اللامستحيل».

المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وضع لبنة دولة اتحاد الإمارات، وأكد أهمية التطور ووضع منهجية لبناء دولة ترتكز على استشراف المستقبل من خلال استقطاب العلماء وتسليح المواطنين بالعلم والمعرفة، فسخَّر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخيه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما مؤسسي الاتحاد، الإمكانات المادية لخدمة المواطن وتمكينه من المعرفة من خلال البعثات العلمية للاستزادة من العلم في أرقى وأفضل الجامعات، لتصل دولة الإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة، بل تسبق العديد من الدول العريقة.

لم تكتف القيادة الرشيدة بعد خمسين عاماً على قيام دولة الاتحاد بتوفير شبكة الطرق والمواصلات، بل ذهبت إلى استخدام السكك الحديدية ونفذت مترو دبي قبل أكثر من 10 سنوات. ثم بدأت التطورات الهائلة في عالم النقل.. لتصل إلى المركبات ذاتية القيادة التي أعلنت عنها هيئة الطرق والمواصلات بدبي في السنوات القليلة الماضية، وتم اختبارها في الشوارع مؤخراً.

لم تتوقف الإمارات عن المشاريع الابتكارية التي تسخر فيها التكنولوجيا فمشروع التنقل بواسطة التاكسي الطائر أحد تلك المشاريع الابتكارية التي تعتمد على إنترنت الأشياء والتنقل الذاتي والوصول إلى وجهات متنوعة عبر مركبة طائرة بدون طيار بها كافة وسائل الراحة والأمان.

وفي عام 2018 استضافت إمارة دبي في أطول برج في العالم (برج خليفة)، مؤتمر نظمته هيئة الطرق لإطلاق مشروع فريد في التنقل بين المدن بواسطة الهيبر لوب (الأسرع من الصوت)، وهو عبارة عن كابينة تشبه الأنبوب ذات شاشات لمس مدمجة توفر رحلة مريحة للركاب تتجاوز سرعتها 1000 كيلو متر في الساعة، الأمر الذي يتوافق مع الخطط الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لبناء مشاريع «مدن المستقبل».

التنقل الذاتي مستقبل ال 50 القادمة

وأوضح المهندس عيسى عبدالرحمن الدوسري، خبير نقل ونائب رئيس جمعية الطرق والمواصلات الخليجية، أن التنقل الذاتي والذكي يرتكز على رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في إسعاد الإنسان، والتي وضعت محاور لاستشراف المستقبل ووضعت خططاً طموحة وعملت على تنفيذها وفق استراتيجية تراعي التطور العمراني المستقبلي، مشيراً إلى خطة دبي الحضرية 2040.

وقال إن المواصلات العامة الحالية ستبقى، ولكن سيكون هناك تطور في أنظمة تشغليها والتي ستعتمد بشكل أكثر على الذكاء الاصطناعي وستكون أكثر ترابطاً مع وسائل أخرى يمكن وضع لبنتها في الوقت الحاضر وتستمر في المستقبل.

وتوقع المهندس الدوسري أن يزيد الاعتماد في المستقبل على التاكسي الطائر والمركبات ذاتية القيادة وطرق خاصة لتلك المركبات الذكية التي لا تحتاج إلى سائقين، كما توقع أن تصبح أسطح المباني محطات للتاكسي الطائر وأن يتقلص الاعتماد على المركبات التقليدية وتنخفض أماكن صفها في الشوارع والمباني، وأن تعتمد وسائل التنقل الجديدة على الطاقة النظيفة لمحركاتها.

وتابع الدوسري: شهدنا بعضاً من وسائل التنقل المستقبلي في دولة الإمارات ومن ضمنها التنقل بالتاكسي الطائر واختبارات الهيبر لوب والسكوتر الإلكتروني والدراجات الهوائية والكهربائية وغيرها من الوسائل الحديثة التي تحاكي المستقبل والتي سيكون لها فضل في النمو الحضري، واستيعاب مزيد من البشر برقعتها الحالية والتوسع الرأسي للمدن، لما يميزه من انخفاض في تكاليف زيادته.

وتوقع الدوسري اختفاء الشكل الحالي للشوارع، وأن تنظم الجهات المعنية مسارات وخطوط التنقل الجوية وستختفي الازدحامات، وسيكون هناك توسع رأسي لما يضمنه نظام التنقل المستقبلي لنقل البشر.

وسائل داعمة للنمو الحضري

‏‎ومن جانبه أكد المهندس خبير، أحمد خميس، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة خدمات المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، أن ما شهدته دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة مرتكزة على شبكة تنقل تخدم تلك المناطق الجديدة، يعد نقلة نوعية في توسعة الرقعة الحضرية من خلال وسائل نقل جماعية وبنية تحتية تحافظ على النمو في الخدمات الأمر الذي يضمن التنمية المستدامة.

وقال المهندس خميس إن دولة الإمارات تطورت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، مؤكداً أنها سبقت دولاً كثيرة وكبيرة وقديمة وما صنعته قيادتها الرشيدة يعد أنموذجاً للاستثمار في رأس المال البشري وتوظيف مخرجات الثورة الصناعية الرابعة في إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة ووضع أسس لمجتمعات صديقة للبيئة، ووسائل نقل تعتمد على إنترنت الأشياء وتسخر الذكاء الاصطناعي في مجالات الأمن والصيانة وغيرها من المجالات الحيوية في المدن والمجتمعات الجديدة.

‏‎وأشار أنه استفاد بشكل شخصي من تجربة إمارة دبي وشاهد على أرض الواقع قوة نظام إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة وتوفير نقلات نوعية من خلال بنى تحتية تسابق الزمان وتوقع أن تكون وسائل النقل في دولة الإمارات لبنة وسائل النقل المستقبلي في العالم، لما تمتلكه من مشروعات تستشرف المستقبل وتسابق العالم.

وتوقع خميس أن تتغير تصاميم المباني في المستقبل لتتماشى مع متطلبات وسائل النقل المستقبلي، حيث سيراعى توفير محطات مخصصة للطائرات ذاتية القيادة الناقلة للأفراد وأماكن في شرفات المباني لاستلام الطرود البريدية وأماكن للدراجات الهوائية والكهربائية وستتقلص أماكن صف المركبات والشوارع بشكلها الحالي.

تشريعات للنقل الجديد

وحول منظومة القوانين والتشريعات الخاصة بالتنقل الذكي أكد المحامي علي الزرعوني أن دولة الإمارات سبّاقة والمشرع الإماراتي لم يدخر جهداً لدراسة التطورات المتسارعة ومواكبتها بقوانين وتشريعات تتماشى مع الأوضاع الحالية وتستعد للمستقبل بقوانين تنظم حياة المجتمع وتعمل على بناء أسس قانونية قادرة على استشراف المستقبل القانوني لشتى المجالات.

وأضاف: قوانين دولة الإمارات تحدث وفق الحاجة لتطويرها، مشيراً إلى إعلان لجنة التشريعات في إمارة دبي عن مشاريع قوانين لحماية البيانات وأخرى لتنظيم قوانين للتنقل الذكي والمسؤولية القانونية عن تلك الوسائل ومستخدميها، ونتوقع أن تضع دولة الاتحاد لبنة لقوانين مستقبل التنقل الذكي عالمياً وأن نصدر لدول العالم بنية تشريعية متطورة لحوكمة التنقل المستقلبي وما ينتج عنه.

وسائل نقل جديدة

لم تتوقف مسيرة الإمارات في البحث العلمي والابتكار، حيث وظفت القيادة الرشيدة مراكز لتطوير قطاع النقل وتصور مدن الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة، فمن خلال دائرة دبي الذكية وغيرها من الدوائر والهيئات في الإمارات تمكنت الحكومة الرشيدة من الاستفادة من البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء في قطاع النقل وتعمل الإمارات على دراسة المستقبل عبر معلومات وبيانات يتم جمعها وتحليلها وتنفيذ ما يصلح منها على أرض الواقع.

فهل يمكن أن نضع تصوراً لشكل تلك الوسائل أو التسارع المستمر في التكنولوجيا وما قد ينتج عنها من وسائل للتنقل في المستقبل أم سيكون لدينا تنقل افتراضي بواسطة شريحة هاتف وعبر شبكة إلكترونية، وقد تكون مراكز البحث تجري حالياً تجارب على شكل تلك الوسائل.. «لا شيء مستحيل» فدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة أتاحت للعلماء بيئة محفزة على الابتكار من خلال مختبرات المستقبل واستقطاب العلماء والتعرف إلى آخر المستجدات العلمية والمعرفية والخروج بتوصيات ومشاريع يتابعها وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، ووزيرة العلوم المتقدمة لبناء دولة مستقبلية في وقتنا الحاضر.

من المحتمل أن يقتصر التنقل التقليدي بين المدن والدول فقط على مواد البناء أو العمال لا أحد يستطيع أن يتوقع ماذا بعد، ولكن في دولة الإمارات وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الذهاب إلى المستقبل وعدم انتظاره نتوقع أن ينطلق العالم بوسائل نقل جديدة ستحدث ثورة في هذا المجال تنطلق من دولة الإمارات العربية المتحدة.