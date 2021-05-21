شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان.. نموذج ميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لعل أسوأ ما في صراع استراتيجيات الدول (خصوصاً الدول الكبرى) عندما يكون صراعها يتعلق بقضايا إنسانية لها علاقة بحقوق شعوب، أو بتعرض شعوب للعسف والاضطهاد، عندها تصبح مسألة حقوق الإنسان والقانون الدولي مجرد وجهة نظر لا يعتدّ بها، ويكون الشعب ضحية لا حول له ولا قوة؛ لأنه يتحول إلى رصيد بشري يتم تداوله في سوق المنافسة والهيمنة.

قضايا كثيرة دخلت في صراع الاستراتيجيات على مدى العقود الماضية، وما زالت من دون حل؛ لأنها كانت جزءاً من الصراع الكوني الذي لا ينفك يشل قدرة المجتمع الدولي على حلها؛ لأن القوى الكبرى المتصارعة هي التي تتحكم في المنظمات الدولية المعنية، ومنها مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكلها معنية حسب ميثاقها بحفظ الأمن والسلم الدوليين، وضمان حقوق الإنسان، وتطبيق القانون الدولي.

وإذا كانت القضية الفلسطينية هي النموذج الفاقع لتداعيات الصراع الدولي وفشل الأمم المتحدة، فإن الوضع في ميانمار يشكل نموذجاً جديداً لعدم القدرة الدولية على وضع حد للمأساة الإنسانية المتفاقمة، جراء ما حصل للمسلمين الروهينجا على يد الجيش البورمي والمتطرفين البوذيين، وما تعرضوا له من جرائم إنسانية ما زالت تتفاعل، تؤكد تقارير الأمم المتحدة أنها ترتقي إلى جرائم الحرب، جراء انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان شملت الطرد والقتل والتهجير وإحراق القرى أو تدميرها بالجرافات، فضلاً عن قتل الأطفال وعمليات الاغتصاب، وهو ما وثّقته بعثة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق قامت بزيارة مخيمات اللاجئين في بنجلاديش وتايلاند وماليزيا، ولم يسمح لها النظام العسكري القائم بزيارة ميانمار.

ثم جاء الانقلاب العسكري في ميانمار في مطلع فبراير/شباط الماضي وتداعياته جراء حملات القمع التي تعرض لها المتظاهرون المعارضون، واستخدام الجيش القوة المفرطة ضد المدنيين، ما أدى إلى مقتل المئات، واعتقال الآلاف، وتقويض الديمقراطية، ليعطي الأزمة هناك بعداً جديداً أشد خطورة، بعدما تحولت البلاد إلى ساحة حرب تشارك فيها جماعات انفصالية تمكنت من السيطرة على بعض المناطق.

ومع ذلك، ما زال المجتمع الدولي عاجزاً عن وضع حد لهذه المأساة بسبب صراع استراتيجيات الدول المعنية بهذه الأزمة واستخدامها ورقة للمساومة أو لزيادة النفوذ الإقليمي. وما فشل الجمعية العامة للأمم المتحدة في معالجة هذه الأزمة، وتأجيل اجتماع كان مقرراً يوم الثلاثاء الماضي، لإصدار قرار بشأنها «إلى أجل غير مسمى»، إلا تعبيراً عن سقوط مدوٍّ لحقوق الإنسان أمام بطش القوة وسطوتها.

تؤكد تداعيات المأساة البورمية وما تتركه من ندوب، أن حقوق الإنسان لا قيمة لها، عندما تصبح جزءاً من صراع الأقوياء.