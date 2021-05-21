مصرع قائد الجيش النيجيري و11 آخرين في تحطم طائرة عسكرية

الشارقة - اميمة ياسر - لقي قائد الجيش النيجيري إبراهيم أتاهيرو، و11 آخرون مصرعهم، إثر تحطم طائرة عسكرية في مدينة كادونا النيجرية اليوم الجمعة.

وقالت صحيفة investorsking وفقًا لبيان صادر عن مدير العلاقات العامة والإعلام بالجيش النيجيري إدوارد جابكويت، أن القوات المسلحة النيجرية تواصل التحقيق في مصرع قائد الجيش النيجري إبراهيم أتاهيرو للتعرف على سبب سقوط الطائرة بالقرب من مطار كادونا الدولي.

وفي سياق مختلف يحقق الجيش النيجيري في مقتل زعيم حركة بوكو حرام الإرهابية، عقب ورود تقرير يفيد بمقتله عقب اشتباكات.

وأضافت وكالة رويترز أن عددًا من التقارير التي نُشرت أمس الخميس في وسائل الإعلام النيجيرية، نقلاً عن مصادر استخباراتية، أن زعيم بوكو حرام أصيب بجروح خطيرة أو قُتل بعد أن اشتبك مسلحوه مع عناصر من تنظيم داعش غرب إفريقيا.