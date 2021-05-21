هل امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية تضم مقررات من الترم الأول؟ التعليم توضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت وزارة التربية والتعليم، إنه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بوضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول في امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، أنه لا صحة لصدور قرار بوضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول في امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية ستكون من مقررات الفصل الدراسي الثاني، ولن تتضمن أي أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول.

وأشارت إلى أنه من المقرر عقد امتحانات الشهادة الإعدادية في شهر يونيو المقبل، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا.