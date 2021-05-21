الرئيسان الأمريكي والكوري الجنوبي يبحثان فى واشنطن كيفية التعامل مع كوريا الشمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس دولة كوريا الجنوبية مون جاي إن لإجراء محادثات في البيت الأبيض.

ويأمل الزعيمان في تعميق مستويات التشاور بينهما بشأن توسيع العلاقات الثنائية وكيفية التعامل مع كوريا الشمالية الشيوعية. وقال بايدن اليوم الجمعة إنه "لشرف" أن يكون مون ضيفنا اليوم.

وقبل المشاورات منح بايدن بحضور مون، وسام الاستحقاق لمحارب أمريكي يبلغ من العمر 94 عاما اشترك في القتال أثناء الحرب الكورية.

ويعتبر اللقاء مع مون الذي يأتي للتشاور بشأن جائحة كورونا، هو الثاني لرئيس دولة أو حكومة أجنبية في البيت الأبيض، منذ تولي بايدن منصبه نهاية يناير الماضي.

كان بايدن استقبل في أبريل الماضي رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا. وأعلن البيت الأبيض سلفا أن زيارة مون ستظهر مرة أخرى "التحالف الحديدي" بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقال ممثل حكومي أمريكي إن هذا التحالف هو "العمود الفقري للسلام والأمن والازدهار في شرق آسيا".

وأضاف أن "جزءا كبيرا" من مشاورات بايدن مع رئيس كوريا الجنوبية سيكون محادثات حول كيفية التعامل مع كوريا الشمالية.

وتسعى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لإقناع بيونج يانج بالتخلي عن برنامجها النووي.

ونتيجة لذلك تخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية وتواجه بعزلة دبلوماسية إلى حد كبير. تجدر الإشارة إلى أن هناك آلاف الجنود الأمريكيين المتمركزين في كوريا الجنوبية.