واشنطن: سنراقب عن كثب مدى الالتزام بالهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكدت المتحدثة باسم ​البيت الأبيض​ ​جين بساكي​، إلى أنه “لا خطط لدينا لتغيير دعمنا الأمني لإسرائيل​”، مشددةً على أن “دعم إسرائيل مهم، وإعادة إعمار غزة مهمة أيضا، ولكن نريد التأكد من أن تمويل إعمارها سيستفيد منه الشعب الفلسيطيني وليس حركة “حماس”.

ولفتت بساكي، خلال ​مؤتمر صحفي​، إلى أنهم سيواصلون “الاتصالات مع مصر وإسرائيل و​فلسطين​ وقطر لبحث المرحلة المقبلة”.

وتابعت، “لدينا ضمانات من الجهات المعنية الالتزام الكامل بوقف ​إطلاق النار​”، مشيرةً إلى أنهم سيراقبون “عن كثب مدى الالتزام”. وشددت على أنه “لم يحدث أي خرق لإطلاق النار منذ إعلانه”.

وكانت كل من إسرائيل وحركة “حماس” قد أعلنتا النصر اليوم الجمعة بعد انتهاء قتال دام 11 يوما، لكن مسؤولين في مجال المساعدات الإنسانية حذروا من أن إصلاح الدمار الذي شهده قطاع غزة سيحتاج إلى سنوات.

وأدى القتال حسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية، إلى مقتل 232 شخصا بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بالإضافة إلى إصابة 1900 مواطن.