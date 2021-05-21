شكرا لقرائتكم خبر عن 1345 إصابة.. الكويت تعلن بيان كورونا اليومي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة، تسجيل 1345 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 297 ألف و 206 حالات في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات 993.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها". وأضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 171.

وعن حالات الشفاء قال السند أنه تم تسجيل 993 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 282 ألف و 913 حالة.