انت الان تتابع خبر العراق الأول عربياً.. قائمة الدول الأكثر تضرراً من كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 588256 33187857
فرنسا 108314 5917397
تركيا 45419 5151038
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 588256 33187857
الهند 287122 25772440
البرازيل 441691 15812055
فرنسا 108314 5917397
تركيا 45419 5151038
روسيا 256835 4974908
المملكة المتحدة 127701 4455221
إيطاليا 124646 4172525
إسبانيا 79601 3631661
ألمانيا 86733 3618311.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 16102 1156137
34 - الأردن 9295 726432
39 - الإمارات 1642 551430
40 - لبنان 7651 537043
41 - المغرب 9106 515758
44 - السعودية 7214 437569.