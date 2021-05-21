مصرع رجل وامرأة بحادث سير في بابل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية المرور العامة، الجمعة، عن مصرع رجل وامرأة بحادث سير في محافظة بابل.

وقالت المرور في بيان، إن "حادثاً مرورياً مؤسفاً في بابل في ناحية الحمزة الغربي (ع) بين مركبة حمل نوع مرسيدس أكتروز و دراجة نارية (توك توك) ادى الى احتراق الدراجة ووفاة (سائق الدراجة وامرأة معه)".

وأضاف البيان أنه "عند الكشف على الحادث تبين ان الدراجة (التوك توك) تسير في الجانب الايمن من الطريق من ناحية الحمزة بأتجاه ناحية الشوملي وكان سائق المركبة الحمل (الأكتروز) يسير خلفه بسرعة شديدة ولعدم الأنتباه والتهور من قبل سائق (الأكتروز) أصطدم بالدراجة النارية وأدت قوة الاصطدام الى احتراق الدراجة بشكل كامل ووفاة السائق والمرأة التي معه".