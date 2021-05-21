الكشف عن تطورات صحة فنانة مشهورة بعد إصابتها بكورونا

وقال المصدر بحسب "سكاي نيوز عربية"، "بأمر طبي قررنا إخفاء خبر وفاة زوج الفنانة المصرية دلال عبد العزيز عنها، وذلك خوفا عليها من تدهور حالتها الصحية، فالفنانة بغرفة العناية المركزة، تعاني من التليُّف الرئوي، المفترض وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، رغم محاولات رفضها من التنفس خلاله، مؤكدا أن حالتها غير مُستقرة تماما".وتابع المصدر، "تعاني دلال من ضيق في التنفس، ونسبة الأوكسجين في الدم تتراوح ما بين الـ75 إلى 85، مشيرا أنها قليلة جدا وفقا لحالتها، وتعاني من الدوار وزيادة معدل ضربات القلب، أما عن ارتفاع درجات حرارتها بعد تجاوزها المرحلة الأولى من المرض فأصبحت طبيعية".

يذكر أن الفنان الكبير سمير غانم توفي، امس الخميس، عن عمر يناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.