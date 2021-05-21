انتقادات حادة لحماس بعد شكر إيران على الدعم بالسلاح والمال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 مايو 2021

الخليج 365- متابعات

واجهت حركة حماس الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، عاصفة انتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن شكر رئيس مكتبها السياسي إسماعل هنية إيران على تقديم الدعم لجماعته بالمال والسلاح.



وفي وقت سابق اليوم، قال هنية، في إطلالة تلفزيونية بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل برعاية مصرية: ”أوجه الشكر للذين قدموا المال والسلاح للمقاومة.. إيران لم تبخل عن مد المقاومة بالمال والسلاح والتقنيات“.

ورغم التضامن الواسع مع الفلسطينيين في الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة، إلا أن طيفا عريضا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب عبروا عن خيبة أملهم من تصريحات هنية، التي قالوا إنها ”لا تراعي مشاعر ضحايا إيران في المنطقة“.