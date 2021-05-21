الرئاسة الفلسطينية تحذر من العودة للعنف بعد اقتحام المسجد الأقصى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 مايو 2021

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حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، من عودة التوتر إلى مدينة القدس، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، وما تبعه من اشتباكات أدت لإصابة 80 مقدسياً.



واندلعت، في وقت سابق اليوم، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى، وأشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن 80 فلسطينياً أصيبوا خلال هذه المواجهات.

وقالت الرئاسة في بيان: إن ”الاستمرار بسياسة الاقتحامات للمقدسات الإسلامية والمسيحية، ومواصلة الاعتداءات على المصلين الآمنين، هي سياسة مرفوضة ومدانة، واستفزاز غير مقبول يعيد الأمور إلى مربع العنف والتوتر“.