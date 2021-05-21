سامح شكري يتلقى إتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية إسرائيل لبحث عملية إعادة إعمار غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الجمعة، اتصالاً من نظيره الإسرائيلي، جابى أشكنازى، الذى ثمَّن جهود مصر فى التوصل إلى وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطينى.

وقد أكد الوزير أشكنازى، حرص الجانب الإسرائيلي على الحفاظ على الهدوء، كما بحث الوزيران الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة فى المرحلة القادمة.

وأكد أشكنازى أهمية العمل بالتنسيق بين البلدين والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين سواء فيما يتعلق بتأمين استقرار الموقف أو باستئناف عمل قنوات التواصل بهدف تحقيق السلام.