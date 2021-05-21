شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بـ"الشيوخ": دعم القضية الفلسطينية يؤكد الدور الكبير لمصر بالمنطقة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رشا إسحاق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب "حماة الوطن"، إن ما يحدث حاليا مع قبل مصر حيال دعم القضية الفلسطينية، يؤكد دور مصر الكبير والمحوري في المنطقة العربية وبشكل خاص للقضية الفلسطينية.

وأضافت رشا إسحاق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" الذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، على قناة إكسترا نيوز، أن الموقف المصرى يدعو الجميع للفخر والاعتزاز والتقدير، وما أطلقته الأحزاب والقوى السياسية اليوم، استكمالا لجهود القيادة السياسية المصرية في دعم قطاع غزة، نتيجة تحمل الأحزاب والقوى السياسية مسئوليتها المجتمعية تجاه الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن المبادرة التي جرى تنظيمها اليوم من قبل القوى السياسية المصرية، نظمت أكبر قافلة طبية بتجهيز 80 شاحنة محملة بأطنان من جميع الاحتياجات للمواد الغذائية والطبية والأدوية للشعب الفلسطيني.

وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقافلة من المساعدات الطبية نحو قطاع غزة، بمشاركة كل من حزب مستقبل وطن، الشعب الجمهورى وحماة وطن، وذلك لإسعاف المصابين والوقوف بجانب أهلنا من الأشقاء الفلسطينيين، وتحمل القافلة اسم "هدية الرئيس للشعب الفلسطيني"، حيث جاءت استجابةً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة تعمير غزة والتى خصص لها مبلغ 500 مليون دولار.