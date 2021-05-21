شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلاميين: جهود مصر لوقف إطلاق النار فى غزة تؤكد ثبات موقفها تجاه القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، بالجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وقال نقيب الإعلاميين إن الجهود المصرية الكبيرة التي بذلت لوقف إطلاق النار تعكس ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد حل عادل لها .

وأضاف نقيب الإعلاميين أن وقف إطلاق النار سيؤدى إلى استعادة الهدوء داخل قطاع غزة، وعودة المفاوضات بين الجانبين لتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات المرجعيات الدولية.

ولفت طارق سعدة إلى أن نجاح مساعى الدولة المصرية في وقف إطلاق النار بين الجانبين جاء نتيجة صدق النوايا المصرية ولا محدودية الجهد المبذول فى هذا الاتجاه، وتبنى الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبدأ إلهى وهو أن يعيش العالم فى أمن واستقرار وسلام عادل وشامل للجميع.