شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود بدر: القضية الفلسطينية مصرية بامتياز.. ومصر مفتاح حل كل أزمات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر نجحت في وقف إطلاق النار بعد مجهودات كبيرة من القيادة السياسية، مضيفا أن القوى السياسية توجهت بقافلة من المساعدات الطبية نحو قطاع غزة لدعم الأشقاء في فلسطين .

وأضاف محمود بدر في تصريحات له، أن ذلك يأتي في إطار التناغم بين الموقف الرسمي والموقف الشعبى المتضامن مع الشعب الفلسطيني، متابعا: "ننظر الى القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومى مصري، قضية مصرية بامتياز وعندما ندعم الشعب الفلسطيني فإننا ندعم أمننا القومى ندعم الشعب العربى في فلسطين، فهذا هو قدر مصر الكبيرة أن تبقى هي الكبيرة مفتاح حل كل الازمات في المنطقة سواء على بعدنا الاستراتيجي الغربى أو الشرقى أو الجنوبى".

توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقافلة من المساعدات الطبية نحو قطاع غزة، بمشاركة كل من حزب مستقبل وطن، الشعب الجمهورى وحماة وطن، وذلك لإسعاف المصابين والوقوف بجانب أهلنا من الأشقاء الفلسطينيين، وتحمل القافلة اسم" هدية الرئيس للشعب الفلسطيني" حيث جاءت استجابةً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة تعمير غزة والتى خصص لها مبلغ 500 مليون دولار.

وكان قطاع غزة بأكمله في استقبال القافلة المصرية التى شاركت بها التنسيقية، حيث أعربوا عن امتنانهم وسعادتهم بالموقف المصري الحاسم الذي فرض علي المعتدين وقف إطلاق النار، كما توجهوا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي المبادرة التى أطلقها والمساعدات التي خصصها للشعب الفلسطيني.

وأكدت التنسيقية لأهالي غزة، أن الشعب المصري والفلسطيني واحد لا يفرقه شئ، وأن هذه المبادرات واجبة على مصر وأن الرئيس السيسي يبذل كافة الجهود منذ سنوات لبناء دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، دون تفريط في كل ما نص عليه القانون الدولي.

وجددت "التنسيقية" دعمها للقيادة السياسية في موقفها العظيم تجاه الشعب الفلسطيني، حيث استطاعت مصر بقوتها العاقلة، أن تنقذ المنطقة من كارثة جديدة أوشكت أن تحل بها، نتيحة اعتداء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية دون اعتبار لما ينص عليه القانون الدولي، وها هي مصر تثبت للعالم أنها عنصر استقرار إقليمي يحتاجه العالم كله.