شكرا لقرائتكم خبر عن «الفضاء الأوروبية» تمدد موعد التقديم للمشاركة ضمن طاقم فضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مددت وكالة الفضاء الأوروبية "إي إس أيه" موعدها النهائي للتقديم من أجل المشاركة ضمن طاقم فضاء جديد حتى 18 يونيو، إذ يقتصر المرشحون على أي شخص يحمل درجة الماجستير على الأقل في العلوم أو الرياضيات، ويقل عمره عن خمسين عاما ويريد أن يرتاد الفضاء. وكان الموعد النهائي في الأصل 28 مايو الجاري.

وللمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات، تتطلع وكالة الفضاء الأوروبية إلى رواد فضاء جدد. وقالت رائدة الفضاء الإيطالية سامانتا كريستوفوريتي في مقطع مصور قصير إنه "إذا كنت تفي بالشرط الأساسي، وحلمك أن تذهب إلى الفضاء، فقدم". وأضافت: "تذكر، أن ذلك لا يتعلق بمدى طول سيرتك الذاتية، بل بك كشخص ككل".

وإلى جانب التعليم والعمر، هناك شروط مسبقة أخرى كثيرة سيتم النظر فيها بالنسبة للشخص، من بينها شرط الطول. وتتألف عملية الاختيار من ست مراحل، ومن غير المتوقع أن يتم تحديد طاقم الفضاء الجديد حتى خريف عام 2022.