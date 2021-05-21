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"الأونروا" تدعو لسرعة مساعدة الفلسطينيين الذين خسروا منازلهم 

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الدمام - شريف احمد - دعا مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ماتياس شمالي إلى إيجاد سبل سريعة لمساعدة الفلسطينيين الذين خسروا منازلهم في غزة، والبدء في التقييم الجاد للدمار الذي لحق بالبُنية التحتية المدنية وإعادة البناء .

وأكد شمالي في تصريح صحفي اليوم أن الاعتداء خلّف الكثير من الأضرار البشرية والمادية للمدنيين, مبينًا أن الأونروا تعاني من نقص في التمويل لتلبية الخدمات الأساسية في قطاع غزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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