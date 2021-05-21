شكرا لقرائتكم خبر عن وفدان أمنيان مصريان يصلان غزة لتثبيت وقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل اليوم إلى المناطق الفلسطينية وإسرائيل وفدان أمنيان مصريان لتثبيت اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وإسرائيل.

وبدأ الوفد المصري -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- بإجراء مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة مع الفصائل الفلسطينية التي أكدت التزامها بتنفيذ الاتفاق، كما أشادوا بفتح مصر منفذ رفح وعلاج المصابين الفلسطينيين بالبلاد وإدخال المساعدات الإنسانية.

وطلب الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي من مصر متابعة تنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، مؤكدين تمسكهما بالجهود المصرية لتحقيق الاستقرار والهدوء.