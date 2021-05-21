شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التجارة تطلب إعفاء لقاحات كورونا من حقوق الملكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت منظمة التجارة العالمية اليوم الجمعة زعماء دول مجموعة العشرين إلى تحقيق تقدم في المفاوضات المتعلقة بمقترح عن فترة إعفاء من حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بلقاحات الوقاية من كوفيد-19.

وقالت نجوزي اوكونجو إيويالا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في قمة افتراضية لمجموعة العشرين عن ملف الصحة "يجب علينا التحرك الآن لدفع كل السفراء على الطاولة للتفاوض على نص..علينا أن نجلس معا ونتفاوض إن كنا نريد إنقاذ الأرواح".