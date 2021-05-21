النقل تعلن وصول آخر رحلة لإجلاء العراقيين العالقين في الهند

وقال مدير عام الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن في بيان اصدرته الوزارة وتلقته الخليج 365، إن "نحو 152 مسافراً وصلوا الى أرض الوطن على متن احدى طائرات الناقل الوطني المخصصة لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين داخل الاراضي الهندية".وأضاف انه "وبوصول رحلة الاجلاء الخامسة يكون إجمالي عدد الذين تم نقلهم على متن أسطولنا الجوي من الهند الى العراق نحو 1669 مواطناً عراقياً".

وشدد حسن "على الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة العراقية ووزارة وجميع الملاكات العاملة في شركتي الخطوط الجوية العراقية والمسافرين والوفود وهم يتحملون خطورة الموقف من اجل إعادة العوائل العراقية بأمان الى أرض الوطن".