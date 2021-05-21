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التجارة العالمية توجه دعوة لـ'مجموعة العشرين' بشأن لقاحات كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - دعت منظمة التجارة العالمية زعماء دول مجموعة العشرين إلى تحقيق تقدم في المفاوضات المتعلقة بمقترح عن فترة إعفاء من حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بلقاحات الوقاية من كوفيد-19.

وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي اوكونجو إيويالا، في قمة افتراضية لمجموعة العشرين عن ملف الصحة اليوم الجمعة: "يجب علينا التحرك الآن لدفع كل السفراء على الطاولة للتفاوض على نص... علينا أن نجلس معا ونتفاوض إن كنا نريد إنقاذ الأرواح".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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