انت الان تتابع خبر التجارة العالمية توجه دعوة لـ'مجموعة العشرين' بشأن لقاحات كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعت منظمة التجارة العالمية زعماء دول مجموعة العشرين إلى تحقيق تقدم في المفاوضات المتعلقة بمقترح عن فترة إعفاء من حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بلقاحات الوقاية من كوفيد-19.

