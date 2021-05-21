الاعلام الامني تعلن ضبط صواريخ كاتيوشا في سامراء

وذكرت الخلية، في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، أن "قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري شرعت بتنفيذ عملية أمنية لتفتيش منطقة "حاوي العظيم".

وأضافت، أن "العملية أسفرت عن ضبط 6 صواريخ نوع كاتيوشا "، مشيرتا الى انه "تمت معالجتها من قبل كتيبة الجهد الهندسي للفرقة دون حادث يذكر".