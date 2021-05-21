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صحة الرصافة تقلل من فترة تلقي الجرعة الثانية من لقاح استرازينيكا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة بغداد/ الرصافة،اليوم الجمعة، عن تغيير مواعيد الجرعة الثانية للقاح استرازينيكا المضاد لفيروس .
وذكر الدائرة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، انه "استنادا لكتاب وزارة الصحة/البيئة/دائرة الصحة العامة المرقم ٢٢٩١٠ بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٧ الذي ينص على تغيير مواعيد لقاح استرازينيكا الجرعة الثانية من ١٢ أسبوعاً الى ٨ أسابيع".

ونشرت الدائرة الجدول الخاص بالمواعيد الجديدة للقاح الجرعة الثانية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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