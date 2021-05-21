صحة الرصافة تقلل من فترة تلقي الجرعة الثانية من لقاح استرازينيكا

وذكر الدائرة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، انه "استنادا لكتاب وزارة الصحة/البيئة/دائرة الصحة العامة المرقم ٢٢٩١٠ بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٧ الذي ينص على تغيير مواعيد لقاح استرازينيكا الجرعة الثانية من ١٢ أسبوعاً الى ٨ أسابيع".



ونشرت الدائرة الجدول الخاص بالمواعيد الجديدة للقاح الجرعة الثانية.

