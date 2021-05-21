واشنطن تطالب بإخراج المرتزقة وتتوعد معرقلي الانتخابات الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت ليندا توماس جرينفيلد المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن بلادها قد تفرض عقوبات على من يعرقل العملية السياسية الليبية.

وأوضحت خلال كلمتها أمام جلسة الاستماع لإحاطة المبعوث الأممي حول المستجدات في ليبيا، الجمعة، أن بلادها قد تفرض عقوبات على أي شخص أو جهة تعرقل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل.

وأوضحت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة تدعم اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وشددت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية فورًا.

وعقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، جلسة للاستماع إلى إحاطة المبعوث الممي إلى ليبيا يان كوبيش حول المستجدات في البلاد، أكد فيها أن على جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا، طبقا لقرارات الأمم المتحدة وأنهم يشكلون خطرا على ليبيا وكل المنطقة.

ومن جانبه دعا مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لدعم مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا وتحقيق العدالة الانتقالية.

وتابع خلال كلمته، أن ليبيا تتعرض لاستغلال بعض الدول للأصول الليبية المجدة ووضع يدها عليها، في حين أكد ممثل الهند بـمجلس الأمن أن المجلس لم يصله أي إخطار بشأن الاصول الليبية المجمدة.

ومن جانبه، شدد ممثل النيجر بـمجلس الأمن على وجوب خروج المرتزقة من ليبيا حفاظاً على أمن المنطقة ودول الجوار.

وطالب ممثل النيجر –وهو أحد دول جوار ليبيا- بإعادة النظر في ظروف إعادة المهاجرين إلى ليبيا.

وفي حين أشارت ممثلة المكسيك بمجلس الأمن إلى أن الوضع الإنساني المتعلق بالمهاجرين حرج للغاية، طالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي المزيد من المآسي، من خلال التعاون مع دول المنبع ودول المقصد مع ليبيا.

والخميس، التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بالعاصمة المصرية القاهرة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، حيث بحثا تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المحلية والدولية لتنفيذ خارطة الطريق لاسيما الدور الهام لمجلس النواب خلال هذه المرحلة.

وأكدا على إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل وأن اعتماد القاعدة الدستورية واعتماد الميزانية العامة للدولة اختصاص أصيل لمجلس النواب.