إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أصيب فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات اندلعت اليوم الجمعة أمام الحواجز العسكرية في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا أصيب بالرصاص الحي وآخر بقنبلة غاز في الرأس بمدينة الخليل كما أصيب شابان أحدهما بالرصاص الحي في الساق والآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط على حاجز (حوارة) جنوب نابلس.

وأضافت في بيان أن فلسطينيا أصيب بالرصاص الحي في بلدة (بيت جالا) جنوب الضفة فيما أصيب ثلاثة اخرون في بلدة (كفر قدوم) شمال الضفة الغربية والعشرات بحالات اختناق أمام حاجز (بيت ايل) العسكري المقام عند المدخل الشمالي لمدينة (البيرة).

وانطلقت مسيرات في مدن بالضفة الغربية وتوجهت إلى نقاط التماس مع جيش الاحتلال والحواجز العسكرية ووقعت مواجهات رشق خلالها الشبان جيش الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة ورد بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أعلنت في وقت سابق أن أطقمها تعاملت اليوم الجمعة مع 20 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في باحات المسجد الأقصى.