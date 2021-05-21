تقرير: إعادة محاكمة عثمان كافالا أوضح الأمثلة على تدخل أردوغان في القضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 مايو 2021

الخليج 365- متابعات

اعتبرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن إعادة محاكمة الناشط المدني التركي عثمان كافالا، أوضح الأمثلة على تدخل نظام الرئيس أردوغان في القضاء، وعدم احترامه للقانون.



وكان القضاء التركي قد برأ كافالا من تهم تتعلق بتنظيم احتجاجات عام 2013 بهدف الإطاحة بالحكومة، لكن عندما غادر السجن أعيد اعتقاله مباشرة بتهم جديدة وأُعيد إلى زنزانته.

وبحسب تقرير للصحيفة، مثل كافالا، اليوم الجمعة، أمام المحكمة، حيث يواجه هذه المرة اتهامات بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري ضمن أحداث انقلاب عسكري فاشل عام 2016، بالإضافة إلى دعوى استئناف ضد الحكم السابق ببراءته.