شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقيف شخص حاول اقتحام منبر الحرم المكي خلال خطبة الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 مايو 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن قامت بتوقيف شخص حاول اقتحام منبر المسجد الحرام، أثناء خطبة الجمعة اليوم.



ونقلت الإمارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قول شرطة منطقة مكة إنها ”قامت بتوقيف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة“.

وأضافت الإمارة على لسان الشرطة أن الجهات المعنية ”تقوم الآن باستكمال الإجراءات النظامية بحق الشخص الذي حاول اقتحام المنبر“ دون ذكر مزيد من التفاصيل عن الواقعة.