شكرا لقرائتكم خاص كواليس الساعات الأخيرة لاتفاق الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت مصادر خاصة لقناتي" العربية "و"الحدث" كواليس الساعات الأخيرة من المباحثات التي قادتها القاهرة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، الذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الجمعة.

وقالت المصادر إن اسرائيل وافقت على الهدنة في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس وقدمت إقرارا مكتوبا بالموافقة وأرسلت في برقية لمصر الموافقة المكتوبة.

5 صور الدمار هو المشهد السائد في غزة بعد 11 يوما من القصف الدمار هو المشهد السائد في غزة بعد 11 يوما من القصف فلسطيني يجلس بجانب حطام منزله في غزة من الدمار الذي يعم غزة جراء القصف الإسرائيلي قصف إسرائيلي على غزة (رويترز) دمار وركام في غزة (رويترز)

موافقة مكتوبة على الهدنة

كما أفادت المصادر أيضا أن الفصائل الفلسطينية وافقت على الهدنة من يوم الأربعاء مساء وأرسلت خطابا مكتوبا للقاهرة أيضا بالموافقة.

وأشارت المصادر إلى أن القاهرة اشترطت على تل أبيب تجميد عمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم دون وضع أي شروط لذلك ووقف عمليات الاعتداء على المصلين ووقف اقتحام الأقصى.

وقالت المصادر إن هناك اتصالات ومشاورات مصرية مع إسرائيل بشأن ملف الاستيطان والقاهرة تضغط لتجميده لفترة زمنية ومنع التوغل بهذا الشكل.

وكشفت مصادر العربية والحدث أن القاهرة قبل الهدنة أرسلت وفد سريا إلى تل أبيب هذا الوفد أقنع إسرائيل بوقف العمليات العسكرية وأن الجانبين يقومان بوقف إطلاق النار في وقت واحد وكانت مصر تقوم بالعمل على الوقف بوقت واحد.

خطوات جديدة لتخفيف الحصار على غزة

كما قالت المصادر إن القاهرة توصلت لاتفاق مبدئي لخطوات جديدة لتخفيف الحصار على غزة ضمن مشروع الهدنة المصرية.

كما تجري القاهرة وفق المصادر اتصالات مع دول أوروبية لتنسيق لمؤتمر إعادة إعمار غزة في مصر ضمن خطة مصر لإعادة البنية التحتيه في القطاع بمشاركة دولية.

وقالت المصادر إن القاهرة ستستضيف مؤتمرا لسلام بين فلسطين وإسرائيل وإن مسؤولين أمنيين مصريين يراقبوا الهدنة بشكل كامل.

كما كشفت المصادر أيضا أن القاهرة تصيغ هدنة طويلة تمتد لأكثر من 12 شهرا بين الطرفين دون شروط من كلا الطرفين وكذلك القاهرة ستعيد مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين خلال الفترة المقبلة في حال استمرار الهدنة بين الجانبين.

صياغة اتفاق مكتوب ومشروط ببنود ملزمة

وإن القاهرة سترسل وفدين رفيعي المستوى آخرين مع منتصف الأسبوع القادم إلى غزة وتل أبيب لبدء في صياغة اتفاق مكتوب ومشروط ببنود ملزمة لكل الطرفين.

كما كشفت المصادر أن القاهرة أقنعت تل أبيب بوقف عمليات الاغتيال بحق قادة الفصائل ووقف استهداف أسرهم ومنازلهم وأن مشروع الهدنة المصري المقترح مكون من 15 بندا سيتم إدخال تعديلات عليه بمجرد الانتهاء من جلسات المشاورات.

كما أن وفدا أمنيا إسرائيليا سيزور القاهرة لعقد مباحثات موسعة بشأن عدد من الملفات.