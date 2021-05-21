شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. ضبط 6 صواريخ «كاتيوشا» في سامراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، الجمعة، أن القوات الأمنية ضبطت 6 صواريخ «كاتيوشا» في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية، في بيان، أن «قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري شرعت في تنفيذ عملية أمنية لتفتيش منطقة (حاوي العظيم)». وأضافت، أن «العملية أسفرت عن ضبط ستة صواريخ من نوع كاتيوشا، وقد تمت معالجتها من قبل كتيبة الجهد الهندسي للفرقة دون حادث يذكر».