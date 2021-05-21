شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يدعو إلى إنهاء الانقسام العالمي في مكافحة كوفيد-19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن- رويترز

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، إلى إنهاء الانقسام حول طريقة مكافحة كوفيد-19، وقال إنه يتعين على الدول مقاومة إغراءات القومية لحماية العالم من تهديدات مماثلة في المستقبل، مقارناً بين الجائحة الحالية ومرض الطاعون المذكور في ملحمة الإلياذة الإغريقية.

وقال جونسون في كلمة ألقاها أمام قمة الصحة لدول مجموعة العشرين:«بعد 2800 عام تقريباً ما زال العالم منقسماً مثلما كان، وأنا أشعر بالخوف مثل أخيل وأجاممنون. أعتقد أن الوقت حان للتوحد من أجل مكافحة الجائحة، ومنع حدوث أخرى».

وأضاف: «الآن هو الوقت المناسب للتخلي عن إغراءات التنافس على القومية..والتأكيد مجدداً بدلاً من ذلك على قوة الأمم وواجباتها وضرورة العمل سوياً، وبناء دفاعات جماعية ضد عدو مشترك هو المرض».