شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة إجرامية تُوقِع بصاحب «150 مليون جنيه» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقعت الشرطة المصرية برجل كوّن ثروة «غير مشروعة» قيمتها 150 مليون جنيه، عن طريق أنشطة إجرامية عبر الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال في استخدامها في عدد من الأعمال التجارية، وفق ما نشرت وسائل إعلام مصرية، الخميس.

وكشفت التحقيقات أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً واسع النطاق منذ سنوات عدة في مجال التسويق الإلكتروني لبعض السلع والمنتجات الخاصة بشركات عدة على شبكة الإنترنت في القاهرة، مقابل حصوله على مبالغ مالية بالعملة الأجنبية.

وخلال تلك السنوات، اعتاد المتهم على سحب تلك المبالغ وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون وإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ في مختلف البنوك باسمه وأسماء ذويه.

وتعمداً لإخفاء مصادر ثروته، عمد المتهم إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وشهادات ادخارية، بقصد التمويه، وإصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بقرابة 150 مليون جنيه.

وبحسب مصادر أمنية، تم استجواب المتهم عقب القبض عليه، ومواجهته بتحريات أجهزة الأمن، وما رصدته من مستندات ومعلومات تثبت أنشطته غير المشروعة، وتمت إحالته للنيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.