نتنياهو يشكر الرئيس السيسي لدوره المهم في وقف إطلاق النار واستعادة الهدوء والاستقرار بالمنطقة

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على "دوره المهم في استعادة الهدوء والاستقرار".

ونشر حساب نتنياهو، على موقع تويتر تغريدة قال فيها: "شكرا لكم يا فخامة الرئيس السيسي، على دوركم المهم في استعادة الهدوء ودفع الأمن والاستقرار في منطقتنا قدمًا".

وكانت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، وجهت رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والمسؤولين المصريين، على جهود القاهرة في التوصل إلى قرار وقف إطلاق النار في غزة.



وقالت السفارة في منشور عبر “فيس بوك”، اليوم الجمعة: “تتوجه سفارة إسرائيل في مصر بالشكر والتقدير لمجهودات المسؤولين في التوصل إلى قرار وقف إطلاق النار، وعلى رأسهم القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وتابعت: “نتمنى أن يعم السلام على إسرائيل وعلى المدنيين في غزة”.

وكانت مصر أعلنت، مساء أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" في قطاع غزة تحت رعايتها، اعتبارا من الساعة الثانية فجر الجمعة 21 مايو، بتوقيت فلسطين.

ووصل وفدان أمنيان مصريان إلى المناطق الفلسطينية وإسرائيل، اليوم الجمعة، لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، الذي أعلن عنه مساء أمس، وطالبا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بأهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار.