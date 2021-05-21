هيئة سلامة الغذاء تتابع لجان استلام القمح المحلي بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

تابع الدكتور علي بكر، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، سير العمل بلجان استلام القمح المحلي بمواقع التخزين المختلفة بالوادي الجديد.

وأجرى مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة أسيوط، وأعضاء اللجنة جولة تفقدية للمرور على صوامع الخارجة المقامة جنوب المدينة على طريق الخارجة باريس.

وأكد بكر، أهمية الدور الكبير للهيئة في مراقبة ومتابعة سلامة الأغذية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وجرى سحب عينات متجانسة وممثلة لكمية القمح الموردة، وتحري الدقة في درجات التقريط المختلفة المعطاة للعملاء، ورفض استلام أي كميات قمح موجود بها رمال أو شوائب.