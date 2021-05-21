تعرف على أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

زاد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي فيما استقر الدرهم الإماراتي والدينار البحريني.

ارتفع سعر الدينار الكويتي، ليسجل أمس الخميس، 49.13 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع مقابل 49.07 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وزاد سعر شراء الريال السعودي قرشا، ليسجل أمس الخميس 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع مقابل 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

ووفقا للموقع البنك، استقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل أمس الخميس، 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار البحريني، أمس الخميس ليسجل 40.34 جنيه للشراء 41.67 جنيه للبيع.

ظل سعر الريال العماني ثابتا ليسجل أمس 39.62 جنيه للشراء و40.81 جنيه للبيع.

واستقر الريال القطري، أمس الخميس عند 4 جنيهات للشراء بينما زاد سعر البيع إلى 4.31 جنيه للبيع مقابل 4.28 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وزاد سعر الدينار الأردني إلى 21.72 جنيه للشراء و22.19 جنيه للبيع مقابل 21.71 جنيه للشراء و22.17 جنيه للبيع.