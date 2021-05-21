بروتوكول تعاون لإقامة مدرسة فنية للمشغولات اليدوية والصوفية بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

وقعت مديرية التربية والتعليم، بالوادي الجديد، بروتوكول تعاون مع جمعية تنمية المجتمع بقرية البشندي ببلاط، لإقامة مدرسة فنية للمشغولات اليدوية والصوفية.0

وأوضح الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن البروتوكول يأتي استعدادًا لإنشاء مدرسة فنية بإدارة بلاط التعليمية للمشغولات اليدوية والصوفية، والعمل على تنفيذ دورات تدريبية للطلاب بهدف صقل مهاراتهم في مجال صناعة السجاد والكليم للحفاظ على تراث المحافظة وتأهيل كوادر بشرية نحو سوق العمل الحر.

وأشار النيلي، إلى أن العام الدراسي المقبل ومع إدخال تلك التخصصات سيشهد طفرة تعليمية متميزة بالتعليم الفني على أرض المحافظة.