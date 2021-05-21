شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر: 700 ألف شخص تضرروا من أعطال البُنية التحتية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم عن أملها في استمرار وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية ، وأن يكون ذلك مصحوبا بعملية سياسية ذات مصداقية ، مع التركيز على إعادة البناء والتعافي .

وأوضح المدير الإقليمي للجنة في الشرق الأوسط فايريزيو كاربوني أن اللجنة تعمل حاليًا على تلبية الاحتياجات الطارئة ، مثل العمليات الجراحية وإصلاح خدمات المياه والطاقة ، مشيرًا إلى أن هناك حاجة للتركيز على الاحتياجات طويلة الأجل مثل إعادة بناء البُنية التحتية ودعم الصحة العقلية والنفسية للسكان, ودعم القطاع الصحي بالإمدادات الطبية والأدوية , إضافة إلى إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء .

وأبان أن 700 ألف شخص في غزة تضرروا من أعطال البُنية التحتية ، وفقد الآلاف منازلهم ومحالّهم التجارية وأماكن عملهم ومصدر رزقهم.