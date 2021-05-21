شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: اقتحام قوات الاحتلال للأقصى يتحدى "الهدنة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الحكومة الأردنية اليوم اقتحام الشرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة والاعتداء على المصلين.

وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز ما قامت به قوات الاحتلال في المسجد تصرف استفزازي مرفوض ومُدان ويتحدى الجهود والمساعي الدولية التي تواصلت طيلة الأيام الماضية للوصول إلى تهدئة ووقف العنف والتصعيد في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف العدوان على غزة.

وشدد السفير الفايز على ضرورة تحمل إسرائيل مسؤولياتها الدولية كقوة قائمة بالاحتلال ووقف انتهاكاتها واعتداءاتها في المسجد الأقصى واحترام حرمته، و عدم المساس بالمصلين، واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم.