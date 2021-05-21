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تابعوا في نشرة السومرية.. أحداث فلسطين وتوجيهات بشأن السجناء

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بغداد - ياسين صفوان - = بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار.. قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين قبيل صلاة الجمعة.
= حزب الله يبارك للفلسطينيين انتصار معركة سيف القدس، والخزعلي يتحدث عن قرب تحرير فلسطين.

= تحذيرات نيابية من تسليم الاقليم مبالغ مالية لعدم التزامه بالموازنة، والحزب الديمقراطي يوضح اسباب تأخير تطبيق الاتفاق.


= قوات الامن تواصل ملاحقة الارهابيين في كركوك.. وتوجيهات حكومية لنقل السجناء الخطرين في الموصل.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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