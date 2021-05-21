انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. أحداث فلسطين وتوجيهات بشأن السجناء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار.. قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين قبيل صلاة الجمعة.
= حزب الله يبارك للفلسطينيين انتصار معركة سيف القدس، والخزعلي يتحدث عن قرب تحرير فلسطين.
= تحذيرات نيابية من تسليم الاقليم مبالغ مالية لعدم التزامه بالموازنة، والحزب الديمقراطي يوضح اسباب تأخير تطبيق الاتفاق.
= قوات الامن تواصل ملاحقة الارهابيين في كركوك.. وتوجيهات حكومية لنقل السجناء الخطرين في الموصل.
= تحذيرات نيابية من تسليم الاقليم مبالغ مالية لعدم التزامه بالموازنة، والحزب الديمقراطي يوضح اسباب تأخير تطبيق الاتفاق.
= قوات الامن تواصل ملاحقة الارهابيين في كركوك.. وتوجيهات حكومية لنقل السجناء الخطرين في الموصل.