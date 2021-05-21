انت الان تتابع خبر 'فيفا' يوافق مبدئيا على مقترح سعودي بخصوص كأس العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-05-21 | 17:57
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وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مبدئيا على مقترح سعودي بإقامة كأس العالم لكرة القدم للرجال وكأس العالم لكرة القدم للنساء كل عامين، بدلا من النظام المعمول به حاليا بإقامة المسابقة كل 4 أعوام.
وصوت أعضاء الكونجرس بالفيفا، خلال الجمعية العمومية، التي عقدت اليوم الجمعة، حيث نال الاقتراح السعودي موافقة 166 صوتا، مقابل 22 صوتا غير مؤيد.
وبحسب لوائح الفيفا، سيتم دارسة المقترح عقب موافقة أغلبية المجلس عليه.
وبحسب لوائح الفيفا، سيتم دارسة المقترح عقب موافقة أغلبية المجلس عليه.
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