'فيفا' يوافق مبدئيا على مقترح سعودي بخصوص كأس العالم

وصوت أعضاء الكونجرس بالفيفا، خلال الجمعية العمومية، التي عقدت اليوم الجمعة، حيث نال الاقتراح السعودي موافقة 166 صوتا، مقابل 22 صوتا غير مؤيد.

وبحسب لوائح الفيفا، سيتم دارسة المقترح عقب موافقة أغلبية المجلس عليه.

