انت الان تتابع خبر بواقع 3.5 مليار جرعة.. تعهد دولي بمنح هذه الدول لقاحات كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسيتم تسليم نحو 1.3 مليار جرعة هذا العام والبقية العام المقبل. وستقدم فايزر ملياري جرعة وموديرنا ما يصل إلى 995 مليونا وجونسون أند جونسون ما يصل إلى 500 مليون.

وستكون هذه الجرعات متوافرة بسعر الكلفة للدول ذات العائدات المنخفضة وبسعر مخفض للدول ذات العائدات المتوسطة، وفق ما أوضح مسؤولو المختبرات لمناسبة القمة الافتراضية حول الصحة التي نظمتها الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين والمفوضية الأوروبية.



وقبيل ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي لدى افتتاح القمة أنه سيؤمن مئة مليون جرعة.

وقالت أورسولا فون دير لايين إن "الجميع وفي كل مكان" ينبغي أن يحصلوا على اللقاحات، مضيفة أن "فريق أوروبا يعتزم أن يعطي ما لا يقل عن 100 مليون جرعة للدول ذات العائدات المنخفضة أو المتوسطة قبل نهاية 2021".

من جهتها، تعهدت إيطاليا بتخصيص 300 مليون يورو إضافية دعما للدول الأكثر فقرا في حملاتها للتلقيح، فيما أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستعطي منصة كوفاكس "ما لا يقل عن 30 مليون جرعة" بحلول نهاية 2021.



وحصول الدول الأشد فقرا على اللقاحات والتضامن الدولي والوقاية من أي أوبئة مقبلة هي في صلب هذه القمة لرؤساء دول وحكومات مجموعات العشرين، بمشاركة المفوضية الأوروبية ودول إفريقيا وآسيا فضلا عن 12 منظمة دولية ومؤسسة خاصة.

وأسفر الوباء عن أكثر من 3.4 ملايين وفاة في العالم منذ ظهوره نهاية ديسمبر 2019، بحسب آخر تعداد لفرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.