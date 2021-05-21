وفد أمني مصري بغزة لتثبيت الهدنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى وفد أمني مصري، اليوم الجمعة، مباحثات مع مسؤولين بحركة "حماس" في قطاع غزة، بعد ساعات من سريان التهدئة.

وقال مصدر فلسطيني لـ"الخليج 365" إن "وفد من المخابرات المصرية وصل إلى غزة عبر معبر بيت حانون/إيرز، والتقى مسؤولين في حماس، قبل أن يغادر القطاع بعد عدة ساعات".



وتركزت المباحثات حول وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم، وفق المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته.



ولم يكشف المصدر تفاصيل إضافية عن المباحثات، مشيرا إلى أن "عدة زيارات ستجري بهذا الصدد" في الفترة المقبلة.



دخلت الهدنة في قطاع غزة حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثانية فجر الجمعة بالتوقيت المحلي، وفقا لمبادرة مصرية لوقف التصعيد في القطاع وافقت عليها إسرائيل وحركتي "حماس" والجهاد.

ويأتي وقف إطلاق النار بعد 11 يوما من التصعيد والقصف المتبادل بين الطرفين، وسط دعوات دولية وجهود عربية للتهدئة.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن قرار وقف إطلاق النار ستعقبه مفاوضات حول ترسيخه على الأرض.

واليوم، قالت الغرفة المشتركة للمقاومة في مؤتمر صحفي لها بغزة: "على كل الأطراف المعنية أن تلجم الاحتلال عن عدوانه على أهلنا ومقدساتنا وشعبنا في القدس والشيخ جراح وغزة والضفة وفي كل أماكن تواجد شعبنا، وإلا فإن المقاومة سيكون لها كلمة الفصل".