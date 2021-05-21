قرقاش يبحث مع ليندركينج جهود حكومة اليمن لتنفيذ اتفاق الرياض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينج، الجمعة، مع المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش، جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ اتفاق الرياض.

جاء ذلك بحسب تغريدة في حساب وزارة الخارجية الأمريكية.

وكان المبعوث الأمريكي إلى اليمن، أجرى مؤخرا جولة شملت الإمارات، حيث التقى مسؤولين من وزارة الخارجية الإماراتية لمناقشة أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن ليندركينج "ناقش أثناء زيارته للإمارات ضرورة إنهاء الأزمة في اليمن وإصلاح خزان صافر، ودعم الحكومة اليمنية".

وأعرب ‏المبعوث الأمريكي، عن شكره لدولة الإمارات لدورها في دفع تنفيذ اتفاق الرياض.

وأشاد المبعوث الأمريكي لليمن، في تصريحات صحفية، بدور الإمارات في دفع تنفيذ "اتفاق الرياض" بالرياض وإنهاء الصراع بالبلاد.

ورغم "الزخم الدولي" الداعم للتسوية السياسية إلا أن مراقبين أكدوا عدم جدية الانقلابيين الحوثيين، الذين صعّدوا من هجماتهم بالتزامن مع هذا التحرك الدولي.

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

يذكر أن اتفاق الرياض جرى توقيعه في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لينهي أحداثا شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، ويوحد صف جميع المكونات المنضوية تحت لواء الشرعية.

والاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، جرى بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.